İran sınırındaki illerde koronavirüsü alarmı: ‘Önemli olan halkın sağlığı para her zaman kazanılır’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran’da yaşanan ve Van’ı da etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasının bölge ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Her yıl Nevruz Bayramı nedeniyle Van’da düzenledikleri Alışveriş Festivali’ni ertelediklerini anlatan Özgökçe, buna bağlı rezervasyon iptallerinin de başladığını açıkladı. Özgökçe, “İran’dan gelen insanlar en az bir hafta Van’da kalıyordu. 15 günlük yoğunluk oluşuyordu. Otellerimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaşıyordu. İran’dan gelen bir kişi ortalama bin 200 dolar para harcıyordu. Bu yıl 150 bin civarında insanı ağırlamayı planlıyorduk. Ancak öncelik ulusumuzun ve halkımızın sağlığı. Ticaret, para her zaman kazanılır ama sağlık gitti mi gelmez” dedi.



Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva ise, “Biz kapıların tümden kapatılmasının çözüm olmayacağını söylüyoruz. Bu konuda daha teknik koruyucu tedbirlere ihtiyaç var. Sağlık çok önemli ama teknokoljik olarak vakaların kapılarda tespit edilmesi imkânı var. Bu nedenle tedbir olarak bu yöntemin uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Her şey para değil’



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, Gürbulak Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin en büyük sınır kapılarından biri olduğunu ve her gün binlerce aracın İran’a giriş çıkış yaptığını söyledi. Kapının kapanmasının Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Sayan, şu değerlendirmeyi yaptı: “İran’a açılan Gürbulak Sınır Kapısı Türkiye’nin en büyük sınır kapılarından birisidir. Kapının kapanması demek iki ülke ticaretinin durması anlamına gelir. Binlerce TIR hergün İran’a gidiyor, yükünü boşaltıyor, dönüyor. Türkiye’den İran üzerinden Orta Asya ülkelerine de karayolu taşımacılığı yapılıyor. Gümrük kapısını bir gün kapattığınızda 20 kilometre TIR kuyruğu oluşuyor. Yoğunluğu siz düşünün. Ekonomik olarak etkileneceğiz ama sağlıktan önemlisi yok. Para her şey değil. Sağlık tedbirlerini devletimiz, bakanlığımız alıyor.”