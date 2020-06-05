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    HaberlerEkonomi Haberleri İran ve Irak’la kapı sıkı tedbirle açıldı
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    05.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İran ve Irak’la kapı sıkı tedbirle açıldı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarında yük taşımacılığı yeniden başlarken geçişler için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri titizlikle uygulamaya konuldu.

    İran ve Irak’la kapı sıkı tedbirle açıldı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarından uluslararası yük taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu.

    Şoföre sağlık kontrolü

    Salgın nedeniyle daha önce bu ülkelere yönelik yük taşımacılığında uygulanan kısıtlamalar da kaldırılırken ticaretin aksamaması için dorse ve şoför değişimi yapılmak suretiyle yönetilen “temassız ticaret” uygulaması da sonlandırıldı.

    Söz konusu gümrük kapılarında diğer ülkelere açılan gümrük kapılarında uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri uygulanacak.
    Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda Türkiye’ye giren tüm araçlara dezenfeksiyon yapılacak, araç şoförleri sağlık kontrolünden geçirilecek.

    Şoförlerin sağlık kontrollerinde Kovid-19 belirtileri tespit edilirse Türk şoförlerin belirlenen yerlerde karantina ve tedavi altına alınmaları sağlanacak, semptom görülen yabancı şoförlere ise geçiş izni verilmeyecek.

    Şoförlerin yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacak.

    Özellikle transit geçecek yük taşımacılığı yapan araçlar, “Araç Takip Sistemi” ile izlenerek en kısa sürede ülkeden çıkış yapmaları yönünde uygulamalar yürütülecek.

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