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    HaberlerEkonomi Haberleri İran'da dolar ilk kez 30 bin tümeni aşarak yeni bir rekor kırdı
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    01.10.2020 - 16:51 | | AA

    İran'da dolar ilk kez 30 bin tümeni aşarak yeni bir rekor kırdı

    İran'da serbest piyasada dolar ilk kez 30 bin tümeni aşarken avro da 35 bin 200 tümenin üstünde işlem görerek yeni tarihi rekor kırdı.

    İran'da dolar ilk kez 30 bin tümeni aşarak yeni bir rekor kırdı

    İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"un verilerine göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı ilk kez 30 bin tümeni aştı.

    Ülkede ilk kez 35 bin tümeni aşan avro ise 35 bin 200 tümenden işlem gördü.

    Değer kaybı yüzde 120'yi aştı

    İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 124 değer kaybetti. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 2,5 yıllık süreçte ise tümenin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 360'a yaklaştı.

    Ülkede doların Nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başındaki hükümet tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı. Ülkedeki ithalatçılara da devletin sabitlediği kur üzerinden döviz tahsisi yapılmıştı.

    ABD yönetiminin Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte 26 Eylül 2018'de 19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin 300 tümene kadar inmişti. İran'da dolar kuru, son aylarda tekrar yükselmeye başlamış ve 18 Temmuz'da kritik seviye olan 25 bin tümeni de aşmıştı.

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