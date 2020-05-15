‘İş birliğiyle toparlanacağız’

Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Pekcan, 9 Mayıs Avrupa Günü tebriklerini dile getirerek, pandemi sürecinde karşılaşılan güçlüklerin birlik ruhuyla üstesinden gelinebileceğini söyledi.



Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen temassız ticaret çalışmalarına değinerek, demir yolu ve Ro-Ro hatlarının ön planda olacağını söyledi. Konsoloslukların sınırlı çalışma saatleri nedeniyle nakliyecilerin sorun yaşadığına dikkati çeken Pekcan, “Bu süreçte kendilerine daha uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için desteğinizi talep ediyoruz” dedi.



GB’de e-ticaret eksik



Pekcan, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’ni güncellemenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Süreç bizlere, her iki tarafın endişelerini karşılıklı anlayışla ele alma ve Gümrük Birliği’ni bugünle uyumlu hale getirme fırsatı sunmaktadır. Kovid-19 salgını sürecinde e-ticaret platformlarının önemini gördük. Ancak maalesef Gümrük Birliği hizmet ticaretini ve e-ticareti kapsamıyor. Bu da büyük bir eksiklik.”