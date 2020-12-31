İş dünyası esnek çalışmayı sevdi

Aralarında Türkiye’nin lider kurumlarının da yer aldığı ve 600’ü aşkın yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucunda, uzaktan çalışma sisteminin Türkiye’de kalıcı olacağı öngörülüyor. Uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin yüzde 77’si, bu modelde daha üretken olduklarını belirtiyor. Türkiye’den ankete katılan yöneticilerin yüzde 94’ü hibrit bir çalışma yönteminin kalıcı olacağını öngörüyor. Aynı ankete İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden katılan yöneticiler arasında ise bu öngörü yüzde 88’de kalıyor. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, araştırmayı şöyle değerlendirdi: “Daha hibrit bir dünyada ekip çalışmasının başarısı, doğru teknolojik araçlara sahip olmaktan çok daha fazlasıyla ölçülüyor. İnovasyon, insanlar akıllı riskler almaya yetkin hissettiklerinde ortaya çıkıyor.”