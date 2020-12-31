MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İş dünyası esnek çalışmayı sevdi
ABONE OL
31.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İş dünyası esnek çalışmayı sevdi

Microsoft’un 20 ülkede yaptığı “Work Reworked” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İş dünyası esnek çalışmayı sevdi

Aralarında Türkiye’nin lider kurumlarının da yer aldığı ve 600’ü aşkın yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucunda, uzaktan çalışma sisteminin Türkiye’de kalıcı olacağı öngörülüyor. Uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin yüzde 77’si, bu modelde daha üretken olduklarını belirtiyor. Türkiye’den ankete katılan yöneticilerin yüzde 94’ü hibrit bir çalışma yönteminin kalıcı olacağını öngörüyor. Aynı ankete İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden katılan yöneticiler arasında ise bu öngörü yüzde 88’de kalıyor. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, araştırmayı şöyle değerlendirdi: “Daha hibrit bir dünyada ekip çalışmasının başarısı, doğru teknolojik araçlara sahip olmaktan çok daha fazlasıyla ölçülüyor. İnovasyon, insanlar akıllı riskler almaya yetkin hissettiklerinde ortaya çıkıyor.”

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Sıradaki Haber