15.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İş Leasing pazar payını artırdı
İş Leasing, 2020 yılının ilk çeyrek dönemini 89 milyon dolar yeni işlem hacmi ile tamamladı. Şirket aynı dönemde müşterileriyle 127 milyon dolar tutarında leasing sözleşmesi imzalayarak sektördeki yeni işlemlerden yüzde 13.3’lük pay aldı.
Şirketin konsolide aktif büyüklüğü 8.9 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 2019 sonuna göre yüzde 5 artarak 5.3 milyar TL oldu. Takipteki kredilerinin leasing portföyüne oranı sektör ortalamasının altında olan İş Leasing, yılın ilk çeyreğinde pazar payını geliştirdi. İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “İlk çeyrek sonuçlarına göre leasing alacakları ve müşteri adedi açısından sektördeki payımızı önemli oranda artırdık” dedi.
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