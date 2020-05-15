İş Leasing pazar payını artırdı

Şirketin konsolide aktif büyüklüğü 8.9 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 2019 sonuna göre yüzde 5 artarak 5.3 milyar TL oldu. Takipteki kredilerinin leasing portföyüne oranı sektör ortalamasının altında olan İş Leasing, yılın ilk çeyreğinde pazar payını geliştirdi. İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “İlk çeyrek sonuçlarına göre leasing alacakları ve müşteri adedi açısından sektördeki payımızı önemli oranda artırdık” dedi.