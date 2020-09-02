İş Leasing’den 202 milyon dolarlık işlem
İş Leasing, 2020 yılının ilk yarısını 202 milyon dolar yeni işlem hacmi ile tamamladığını duyurdu. Şirket aynı dönemde müşterileriyle yaklaşık 238 milyon dolar tutarında leasing sözleşmesi imzalayarak sektördeki yeni işlemlerden yüzde 13.9’luk pay aldı.
Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık en büyük leasing şirketi olan İş Leasing’in konsolide aktif büyüklüğü 10 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 2019 yıl sonuna göre yüzde 12 oranında artarak 5.7 milyar TL oldu.
Pazar payı kazandık
İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “İlk yarıyıl sonuçlarına göre leasing alacakları ve müşteri adedi açısından sektördeki payımızı önemli oranda arttırdık. Bu gelişimi sağlarken aktif kalitemizi ön planda tutmaya özen gösterdik. Salgın döneminde de işleri kesintiye uğrayan müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik. Bu bağlamda leasing taksit ödemelerinin ertelenmesini talep eden müşterilerimize imkanlarımız dahilinde gereken her türlü kolaylığı sağladık. Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdışından sağlayacağımız kaynakları başta ihracatçı firmalar ve KOBİ’lerimiz olmak üzere muhtelif sektörlerdeki firmaların yatırımlarının finansmanı için seferber edeceğiz” diye konuştu.