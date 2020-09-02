BİST1.0850.00EURO8.77-0.01USD7.370.07ALTIN466.410.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İş Leasing’den 202 milyon dolarlık işlem
    ABONE OL
    02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş Leasing’den 202 milyon dolarlık işlem

    İş Leasing, 2020 yılının ilk yarısını 202 milyon dolar yeni işlem hacmi ile tamamladığını duyurdu. Şirket aynı dönemde müşterileriyle yaklaşık 238 milyon dolar tutarında leasing sözleşmesi imzalayarak sektördeki yeni işlemlerden yüzde 13.9’luk pay aldı.

    İş Leasing’den 202 milyon dolarlık işlem

    Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık en büyük leasing şirketi olan İş Leasing’in konsolide aktif büyüklüğü 10 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 2019 yıl sonuna göre yüzde 12 oranında artarak 5.7 milyar TL oldu.

    Pazar payı kazandık

    İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “İlk yarıyıl sonuçlarına göre leasing alacakları ve müşteri adedi açısından sektördeki payımızı önemli oranda arttırdık. Bu gelişimi sağlarken aktif kalitemizi ön planda tutmaya özen gösterdik. Salgın döneminde de işleri kesintiye uğrayan müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik. Bu bağlamda leasing taksit ödemelerinin ertelenmesini talep eden müşterilerimize imkanlarımız dahilinde gereken her türlü kolaylığı sağladık. Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdışından sağlayacağımız kaynakları başta ihracatçı firmalar ve KOBİ’lerimiz olmak üzere muhtelif sektörlerdeki firmaların yatırımlarının finansmanı için seferber edeceğiz” diye konuştu.

     

    Bakan Pakdemir'liden Nallıhan'dakli yangın ile ilgili açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Pakdemirli: ''(Nallıhan'daki yangın) Sabaha varmadan inşallah yangının ateşini, ferini söndürürüz''
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuryeyi gasp edenlere müdahale eden polis ve güvenlik görevlisi bıçaklandı

    Kuryeyi gasp edenlere müdahale eden polis ve güvenlik görevlisi bıçaklandı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    Fuat Oktay'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye ve KKTC oynanan oyunların farkındadır

    Fuat Oktay'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye ve KKTC oynanan oyunların farkındadır

    Sıradaki Haber