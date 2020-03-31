İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir, Neden Önemlidir? Sertifika Nasıl Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki çalışma sürecinin yürütülmesi esnasında insan sağlığına zarar verebilecek tüm koşullardan korunma amacını taşır. Oluşabilecek hasarların önüne geçmeye yönelik olarak yapılan çalışmalar olarak da tanımlanabilir.



İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Amaçları



Yapılan tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı; çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ile işletme güvenliğini sağlamaktır. Düzenli ve tedbirli bir iş hayatının izlenebilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği; büyük önem arz etmektedir. Büyük öneminden dolayı, iş sağlığı ve güvenliği; son yıllarda kanun kapsamında ele alınmış ve işyerlerine zorunluluklar ve yükümlülükler getirilmiştir.



İşverenlere bu alanda düşen yükümlülük, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirleri alıp, kazaların önüne geçilmesini sağlamaktır. Bunu yapmanın, ceza ödemekten daha kolay olduğunu benimseyerek; daima bu yönde hareket etmektir. Dolayısıyla, kurallara uymayan ve gerekli tedbirleri almayan işverenlere; cezai yaptırım şartı getirilmiştir.



İşçilere bu alanda düşen yükümlülükler ise, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere uymamasının sonucunu hayatıyla ödeyebileceğini bilerek; bilinçli davranmasıdır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Önemi



İş kazalarını azaltabilmek için, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi; son yıllarda önem kazanmıştır. İş güvenliği eğitimi hakkında herhangi mesleki eğitim almamış işçilerin, tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı hükmüne yönelik olarak; iş mevzuatlarında önemli değişiklikler yapılmıştır.



01.01.2009 tarihinden itibaren, mesleki eğitim almamış işçiler; kesinlikle ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacaktır. "5763 sayılı İş Kanunu" bu alanda düzenlemeler içermiştir. Bu mevzuatlara göre, çalışanların ağır ve de tehlikeli işlerde çalışabilmeleri için, alanında mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği eğitimi almaları zorunlu olmuştur.



İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?



İş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilmek için, önce; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü dahilindeki İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (İSG) girmeniz gerekir. Eğer bu sınavı başarıyla geçerseniz, sınıfa göre sertifikanızı alabilirsiniz.



Her zaman, iş güvenliği uzmanları; bir eğitim sürecinden geçmektedir. Verilen bu eğitim, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu kuruluşları, üniversiteler ile Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyetteki bazı şirketler tarafından verilir. Eğitim, teorik ve de pratik olmak üzere; iki farklı şekilde verilmektedir. Eğitim neticesinde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olunmakta ve bu alanda çalışılabilmektedir.