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03.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İş sohbetine tam 27 milyar dolar

Bulut tabanlı iş sohbet uygulaması Slack, rekor bir satışa imza attı. Bulut yazılım firması Salesforce, 27.7 milyar dolara Slack’i aldığını duyurdu.

İş sohbetine tam 27 milyar dolar

Bu Salesforce’un rakibi Microsoft’a karşı bir hamlesi olarak değerlendiriliyor. Microsoft Teams’le bu alanda bir hayli öne çıktı. Microsoft’un Linkedin’i 26 milyar dolara satın almasından sonra bulut yazılım piyasasındaki en büyük satın alma olarak da değerlendiriliyor. Sohbet odaları, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip Slack, koronavirüs salgınında pek çok sektörün evden çalışmasının ardından popülerliğini artırdı. Slack’in geçen yıl günlük 12 milyon kullanıcısı vardı. Salesforce, dünyada bulut hizmetini üyelikle ve ‘kullandığın kadar öde’ şeklinde sunan ilk firmalardan. Firmanın CEO’su Marc Benioff, “İki firma kurumsal yazılım pazarının geleceğini beraber şekillendirecek. İnsanların çalışma şeklini dönüştüreceğiz” dedi.

Kurucu devam edecek

Benioff, müşteri ilişkileri yazılım firması olan Salesforce’u iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yazılım araçlarını geliştiren bir firmaya dönüştürmek istiyor. Slack’in kurucusu ve CEO’su Stewart Butterfield, 1.9 milyar dolarlık hisseyle satışın kazananı oldu. Anlaşmanın tamamlanmasından sonra Slack’in firmanın bir bölümü olarak hizmet vereceği ve Butterfield’in de başında olacağı belirtildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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