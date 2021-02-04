‘Isı pompasında üs olabiliriz’

Baymak’tan yapılan açıklamada Çolak, şirket ve 2021 planlarına ilişkin bilgiler verdi. Geçen yıl salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 30 büyüyen ve 1 milyar TL’lik ciro hedefini aşan bir marka olduklarını belirten Çolak, 2021 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, “Kendimize yine büyük hedefler koyduk. Yatırımlarımıza devam ederek, kombi, klima, ısı pompası ve diğer ürünlerimizdeki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.