04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Isı pompasında üs olabiliriz’
Baymak CEO’su Ender Çolak, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen ısı pompasında geçen yıl Türkiye’de yüzde 87 büyüyerek sektörün ana markası olduklarını belirterek, “Sektörümüzde yüksek enerji verimliliği sayesinde tasarruflu ve çevreye duyarlı ürünlerin başında ısı pompası geliyor. Uzun vadede yüksek tasarruf vadeden bu ürüne teşvik sağlandığı takdirde yatırımlar hızlanabilir ve Türkiye ısı pompasında bölgesel bir üs olabilir” dedi.
Baymak’tan yapılan açıklamada Çolak, şirket ve 2021 planlarına ilişkin bilgiler verdi. Geçen yıl salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 30 büyüyen ve 1 milyar TL’lik ciro hedefini aşan bir marka olduklarını belirten Çolak, 2021 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, “Kendimize yine büyük hedefler koyduk. Yatırımlarımıza devam ederek, kombi, klima, ısı pompası ve diğer ürünlerimizdeki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.