İşin ilacı torbada

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerini en aza indirerek “ekonomik kalkan” oluşturmayı amaçlayan düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi TBMM’de yasalaştı. Karşılıksız çek cezalarının infazının durdurulmasını da içeren yasa özetle şu düzenlemeleri içeriyor:



İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.



30 Haziran 2020’ye kadar, son 60 gün sigortalı olarak çalışan ve son 3 yıl içinde en az 450 gün sigorta primi yatırılanlara kısa çalışma ödeneği verilebilecek.



Telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarıldı.



İşveren sendikalarına üye işletmelerin değişen ekonomik şartlara ve zorlayıcı sebeplere bağlı durumlara, uyumlarına destek olunması amacıyla işçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarıldı.



En düşük aylık 1500 TL



Emeklilere ve hak sahiplerine 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltildi.



Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.



Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.



Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseldi.



Gurbetçiler döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek.



24 Mart’a kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.



Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik yapabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak.



Şartlı sicil affı getirilecek



Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020’den önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.



Konaklama vergisi ertelendi



1 Mart 2020’den itibaren 30 Haziran 2020’ye kadar iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak

Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; “kısmi süreli çalışanlar”, “puantaj usulü çalışanlar” ve “ev hizmetlerinde çalışanlar”ın eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021’e ertelendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinden Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı tahsil edilmesi gereken ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi.