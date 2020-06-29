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    HaberlerEkonomi Haberleri İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı
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    29.06.2020 - 16:55 |

    İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı

    İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka’da 1593 çalışanını işten çıkarttı.

    İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı

    SAS’ın Danimarka’daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille Beck-Hansen, yaptığı açıklamada, şirketin Danimarka bölümünde 176’sı pilot, 684’ü kabin personeli, 586’sı yer hizmetleri görevlisi, 96'sı teknik ve 51'i idari olmak üzere toplam 1593 çalışanın işine son verildiğini bildirdi.

    Beck-Hansen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) SAS’ı çok şiddetli etkilediğini ve SAS’ın hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurguladı.

    Hava yolu yolcuğuna talebin 2022 yılında artmasını beklediklerini kaydeden Beck-Hansen, bu nedenle zor bir dönemden geçen şirketin sert bir ekonomik küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

    Beck-Hansen, SAS’ın Norveç ve İsveç’te yapacağı işten çıkarmalar için prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.

    İş yerine giren yılanı paniğe neden oldu, yapılan müdahale ise şaşırttıÇorum’un İskilip ilçesinde bir işyerine giren paniğe neden oldu.
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