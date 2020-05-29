Islak mendili katladık dünyayı silmeye hazırız

Tüketiciler, bu dönemde özellikle antibakteriyel ve kolay temizlik sağlayabileceği ürünleri almayı tercih etti. Kovid-19 vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla birlikte tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerden biri de ıslak mendildi. Dünya ıslak mendil pazarının büyüklüğü 15 milyar dolar, Türkiye’de ise 240 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, hijyen ürünlerinin önem kazanacağını, Türkiye’de üretilen ürünlerin iç pazarın yanı sıra ihracatta da öne çıkacağını dile getiriyor.

Talep arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre Türkiye geçen yıl 161 milyon dolarlık ıslak mendil ihraç etti. Bu yılın ilk 5 ayında ise pandemi tüm dünya ekonomisi yavaşlatmışken geçen yılın neredeyse yarısı kadar (78 milyon dolarlık) ıslak mendil ihracatı yapıldı.

İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimyevi madde ürünleri ihracatının hazirandan sonra daha da artacağını belirtti. Avrupa’da evde kalma süresi uzayınca tüketimin de azaldığını ve yasaklar kalkınca bu alanda tüketimin de artacağını belirten Pelister, “Bundan sonra hijyenin önemi daha da fazla olacak” dedi.

Evyap Pazarlama Başkanı Oğuzhan Aslan, Türkiye’de salgın görülmeden önce de bazı perakendecilerin ıslak mendil, antibakteriyel sıvı sabun ve kolonya başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerinden siparişlerini artırmaya başladığını dile getirdi. Activex antibakteriyel ıslak mendilin mart satışlarına bakıldığında önceki dört ay ortalamasının 7 kat üzerine çıktığını ifade eden Aslan, nisanda da talebin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Türkiye ıslak mendil pazarının çok oyunculu bir pazar olduğunu belirten Aslan, “İrili ufaklı birçok üretici farklı fiyat seviyelerinde markalarla pazarda rekabet ediyor” dedi. Aslan, tüketicilerin antibakteriyel iddialı ürünlerde ruhsat numaralarını kontrol etmeleri gerektiğini de kaydetti.

Altı kıtaya ihracat

Islak havlu ihracatını altı kıtaya gerçekleştirdiklerini ifade eden Zincirkıran, şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki dönemde ise Kanada ve Güney Amerika’da daha da büyümeyi hedefliyoruz. Afrika pazarı da önemli hedeflerimiz arasında. Geçen yılın ihracat rakamlarımıza baktığımızda grup şirketlerimizle birlikte 140 milyon euro ciro ile kapattık. Cironun yüzde 65’i ihracattan geliyor.”

Yüzde 40 pazar payı

Sapro Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, salgında Türkiye’de ıslak mendil kullanımının yükseldiğini belirtti. Zincirkıran, “Salgın sürecinin hızlandığı marttan bugüne kadar siparişlerimizde ciddi bir artış var” dedi.

Sapro olarak Türkiye’de önde gelen perakende zincirlerine ıslak mendil üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Zincirkıran, “Türkiye pazarının yüzde 40’ını karşılıyoruz. Yıllık üretimimiz bebek havlusunda 380 milyon, cep mendilinde 150 milyon, tekli mendilde 1 milyar 800 milyon, kutulu mendil üretiminde ise 10 milyon kutu olarak gerçekleşiyor” diye konuştu. Bu yıl içinde faaliyete geçecek olan Bulgaristan’daki fabrikayla birlikte günlük üretim kapasitesinin 8 milyon yaprak daha artacağını belirten Zincirkıran, dünyada 15 milyar dolar büyüklüğe sahip olan ıslak mendil pazarının Türkiye’de hacminin ise 240 milyon dolar olduğunu söyledi.