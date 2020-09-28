İsrafa karşı toplu hareket

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute WRI) tarafından başlatılan “10x20x30” girişimine katılan Migros 2030 yılına kadar gıda imha oranını yüzde 50 azaltma taahhüdüne 20 gönüllü tedarikçisini de dahil etti. 80’den fazla ülkede yürütülen projede dünya çapında 10 büyük gıda perakendecisinin yanı sıra gıda hizmet sağlayıcısı iki firma yer alıyor. Projeye gönüllü olarak dahil olan 20 Migros tedarikçisine gıda atıklarını azaltmaları amacıyla yıl sonuna kadar globaldeki çalışmalar hakkında bilgi verilecek, eğitimler düzenlenecek ve ton bazında ölçümleme yapılabilmesi için Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü’nün kullanımı sağlanacak.

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, gıda kaybı ve israfının dünyada çok önemli rakamlara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Her yıl dünyada üretilen tüm gıdanın üçte biri israf oluyor. Yılda 1 milyar tondan fazla gıda kaybedilirken veya israf edilirken, 9 kişiden 1’i yetersiz besleniyor. İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı süreç bize sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemini bir kez daha hatırlattı.”