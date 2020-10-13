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    HaberlerEkonomi Haberleri İşsizlik %13.4’e geriledi
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    13.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşsizlik %13.4’e geriledi

    Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 13.4’e geriledi. İşsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

    İşsizlik %13.4’e geriledi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık azalışla 15.9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puan azalarak yüzde 25.9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0.5 puan düşüşle yüzde 13.7 olarak gerçekleşti.

    Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı ve 27 milyon 263 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2.9 puan azalarak yüzde 43.5 oldu. İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3.5 puanlık azalışla yüzde 50.3 oldu.

    Kayıt dışı çalışanların oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 3.3 puan azalışla yüzde 32.7 olarak kaydedildi.

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