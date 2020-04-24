İşsizlik maaşı hesaba yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında, işsizlik ödeneğinin banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, “Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık” dedi.



Hak sahiplerinin IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, “Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya ‘https://esube.iskur.gov.tr/’ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler” bilgisini verdi. Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen ya da banka hesabı olmayan hak sahiplerine ödemelerin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.