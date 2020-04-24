BİST98.1710 EURO7,520,45USD6,980,54ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İşsizlik maaşı hesaba yatacak
    ABONE OL
    24.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    İşsizlik maaşı hesaba yatacak

    İşsizlik ödeneği mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak.

    İşsizlik maaşı hesaba yatacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında, işsizlik ödeneğinin banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, “Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık” dedi.

    Hak sahiplerinin IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, “Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya ‘https://esube.iskur.gov.tr/’ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler” bilgisini verdi. Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen ya da banka hesabı olmayan hak sahiplerine ödemelerin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Sıradaki Haber