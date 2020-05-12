İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2020? İşsizlik maaşı şartları nelerdir, erken mi ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında gündem ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,işsizlik maşı ile ilgili konuya konuşmasında değindi. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi 2020?

İŞSİZLİK MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK?

Bu ay yapılacak ödemelerle ilgili tarihleri açıklayan Erdoğan, şu bilgileri aktardı:

"Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik"

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor.

İşsizlik maaşının yatırıldığı ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa, o haftadan sonraki ilk iş günü ya da ileri bir tarihte nüfus cüzdanıyla PTT şubesine giden hak sahipleri maaşını kolaylıkla çekebiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.