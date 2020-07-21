İşsizlik ödemeleri 27 Temmuz’da...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Ağustos’ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini hatırlattı. Kurban Bayramı’ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, “Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren TC kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi. IBAN bilgileri bulunmayanlara ödemeler, PTT üzerinden yapılacak. TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da yapılacak.