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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘İşsizlikte korona etkisi sınırlı kaldı’
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    11.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘İşsizlikte korona etkisi sınırlı kaldı’

    Türkiye’de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 12.9’a yükseldi.

    ‘İşsizlikte korona etkisi sınırlı kaldı’

    Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişiye geriledi.

    Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 15.2 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0.1 puan arttı. Söz konusu ayda 15 - 24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.6 puan artarak yüzde 24.9 oldu.

    AA’ya konuşan analistler, mayıs işsizlik rakamlarında Kovid-19 salgınının etkilerinin görece sınırlı kaldığını,   kamu istihdamı, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi uygulamaların işsizlik oranlarındaki olası hızlı yükselişi engellediğini söyledi.

    Ekonominin mayıstan sonra tekrar açıldığını ve gelecek dönemde işsizlik oranlarında iyileşme gözlemlenmesinin muhtemel olduğunu ifade eden analistler, bununla birlikte Kovid-19 salgınındaki seyrin iş gücü piyasasındaki gerçekleşmeleri yakından ilgilendirdiğini aktardı.

    Tedbirler etkili

    İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, işsizliğin küresel sorun haline geldiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde yaklaşık 4 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştır. 1 milyon kişi ise ücretsiz izin kullanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararıyla işten çıkarma yasağı uygulamaya konulmuştur. Alınan bu tedbirlerle birlikte çok hızlı artması beklenen işsizlik oranındaki artış sınırlı kalmıştır” dedi.

     

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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