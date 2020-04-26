ISTAC’dan salgında onlıne tahkim

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, salgınla mücadele amacıyla çıkarılan geçici yasal düzenlemeyle mahkemelerde adli konulara ilişkin sürelerin durdurulduğunu hatırlatarak, “Bu zor koşullarda merkezimizin faaliyetlerini devam ettirmesi hem avukatlara hem de dava taraflarına ve iş dünyasına uyuşmazlıkların çözümü açısından önemli bir imkan sağlıyor” ifadesini kullandı.

Önemli bir fırsat

Normal duruşmada yapılan her şeyi online platformda da hayata geçirebildiklerini belirten Akıncı, şu bilgileri verdi:

“Tahkimde uyuşmazlıkları çözerken adliyeye gitmek söz konusu değildir. Dolayısıyla İstanbul Tahkim Merkezi’nin bu zor koşullarda faaliyetlerine devam etmesi önemli bir fırsattır. Salgının yarattığı bu olumsuz koşullarda, avukatlar ve dava tarafları mahkemelerde derdest olan davaları da İstanbul Tahkim Merkezi’ne getirebilirler. Bu avukatlar için de önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Taraflar, uyuşmazlık sorunlarını gerek ara buluculuk gerek tahkim gerekse bu iki uyuşmazlık çözüm yönteminin birlikte kullanıldığı Med-Arb ile ISTAC’da rahatlıkla çözebilirler.”