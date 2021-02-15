İstanbul Finans Merkezi 2022 ilk çeyrekte açılıyor

Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimiyle bir araya gelen Aşan, 2018’de İFM inşaatlarının tamamlanma oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu belirterek, projeyi devralmalarının ardından 2020 Ocak itibarıyla tamamlanma oranında yüzde 50’ler seviyesine ulaştığını kaydetti. Aşan, “İFM Projesi, belirlemiş olduğumuz stratejilerle ilerleyecek ve büyük ihtimalle 2022’nin ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış olacak dedi.

Kârlı bir yatırım

Projenin tamamlandığında son 10 yılın en önemli projelerinden birisi olacağına inandığını belirten Aşan, şunları kaydetti:

“Ciddi bir gelir potansiyeli olan bu proje Türkiye Varlık Fonu açısından kârlı bir yatırım. 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz. Satılık kat, ofis de olmayacak. Önümüzdeki yıllarda, İFM’nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM AŞ’nin bir kısmı Borsaya açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacaktır. Çünkü büyük bir finansal hacimden bahsediyoruz. Pek çok yabancı finans kurumuyla da görüşmeler yapmaktayız. Nispeten büyük olanların bölge merkezlerinin bir kısmını buraya taşıyabilirsek bunun stratejik hedeflerimize çok büyük katkıları olacaktır. Örneğin, Dubai Finans Merkezi’nde yer alan bu tip küresel çaptaki finansal kurumların bölge merkezlerini buraya almak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

Çekim alanı olacak

İFM ile Finans ve Teknoloji Üssü’nün de açılacağını bildiren Aşan, “Burada işleri olabildiğince sanalda tutmaya çalışacağız. Bir çeşit sanal teknopark gibi düşünün burayı. Girişimciler bölgede faaliyetlerini sürdürürken dünyanın her tarafından personel çalıştırabilsin istiyoruz. Böylelikle İstanbul, doğru teşviklerin kurgulanması ile FinTek alanında önemli bir çekim alanı olacaktır. Finans ve Teknoloji Üssü için çok büyük bir girişim fonu oluşturacağız. Yıl içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planladığımız bir Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlıyoruz. Belgede katılım finansa dair vizyonumuz ve bu alanın geliştirilmesine yönelik stratejileri de kamuoyu ile paylaşmış olacağız” dedi.