İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, son bir haftada uçuş sayısında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. EUROCONTROL verilerine göre 18-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 500'e yakın uçuş gerçekleşti.

Böylelikle İstanbul Havalimanı söz konusu tarihlerde, Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Kasım'da 505, 26 Kasım'da 494 sefer yapılırken, bugün ise uçuş sayısının 590 olması bekleniyor. Öte yandan bugün yapılacak 590 sefer ile birlikte 1 Haziran'dan sonraki yeni normalde en yüksek uçuş rakamına ulaşılması bekleniyor.