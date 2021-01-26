26.01.2021 - 11:04 | | AA
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın(EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre İstanbul Havalimanı Ocak ayının üçüncü haftasında Avrupa'nın zirvesinde yerini aldı.
EUROCONTROL, Ocak ayının üçüncü haftasını kapsayan 18-24 Ocak arasındaki Avrupa'da gerçekleştirilen uçuş trafiğini yayınladı.
Raporda İstanbul Havalimanı, belirlenen haftada günlük ortalama 484 uçuş sayısıyla Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı hafta bazlı en yüksek uçuş rakamına ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaştı.
İstanbul Havalimanı'nın sırasıyla Paris Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti.
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