İstanbul Havalimanı 'İGA İç Hatlar Lounge' yolculara hizmet vermeye başladı

Yaklaşık 360 metrekarelik 40 kişilik oturma kapasitesine sahip yolcu salonunun açılışına, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ile bazı davetliler katıldı.

İnankul, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nda yolcu memnuniyetini ilk günden itibaren operasyon süreçlerinin odak noktası haline getirdiklerini söyledi.

Tüm misafirlerin İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri hedefiyle yolcu konforunu ön planda tutarak yatırım yaptıklarını anlatan İnankul, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İç Hatlar Lounge alanına erişim için ücretsiz Buggy hizmeti sağladık. Salgın koşullarına uygun olacak şekilde zengin yiyecek ve içecek menüsü tasarladık. Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık. İlk faz olarak tasarladığımız İç Hatlar Lounge alanı 360 metrekare alana ve Kovid-19 salgını nedeniyle 40 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olacak. Girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağı lounge alanında 'İGA Hijyen Takımı' sürekli hizmet verecek, ayrıca alanın her yerinde sosyal mesafe uyarıları bulunacak."