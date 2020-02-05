İstanbul Havalimanı ilk yılda garanti yolcu sayısını geçti

Turhan, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin de, “Boğazlarımızı ve İstanbul’u koruyacak Kanal İstanbul’da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içinde de kazmayı vuracağız” açıklamasını yaptı. Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika’nın bulunduğu ülkelerden firmalar ve kredi kuruluşlarının Kanal İstanbul Projesi ile ilgilendiğini de açıkladı.

Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Havalimanı’nda hizmete açıldığı günden 2019 sonuna kadar 330 bin 574 uçak ve yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiğini söyledi. Turhan, “İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında, garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22.4 milyon euro’luk ek ödeme yapacak” dedi.

YHT’de test sürüşü

405 kilometrelik Ankara - Sivas YHT hattının Yerköy - Yıldızeli kesiminde yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlayacaklarını söyleyen Turhan, bu yıl TÜVASAŞ’ta ilk prototip Milli Elektrikli Tren setini de raylara indireceklerini ve seri üretimine başlayacaklarını açıkladı. Turhan, “Yap - işlet - devret (YİD) modeliyle gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Acil haberleşme altyapısı yolda

Başta depremler olmak üzere afetlerde kullanılacak acil haberleşme sistemine yönelik sorulara yanıt veren Turhan, olası depremlere karşı tedbirleri operatörlerle koordineli şekilde aldıklarını söyledi. Turhan, ortak uygulama olarak operatörlerle deprem anında kullanılacak mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasının geliştirilmesi için çalışmalar yaptırdıklarını vurguladı.

Kanal İstanbul ihale aşamasında

Kanal İstanbul’a da değinen Turhan, “Kanal İstanbul’da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içinde kazmayı vuracağız. Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal etmeden, Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif bir kapının açılmasını sağlayacağız. İstanbul Boğazı’nı kazalardan ve tehlikeli yüklerden koruyacağız” dedi.

Turhan, Kanal İstanbul ile bir çok ülkenin ilgilendiğini söyleyerek, “Rusya, Çin, Hollanda, Belçika, ayrıca münferit olarak dünyanın diğer ülkelerinden firmalar ilgileniyor” diye konuştu. İmar süreci ve yer tahsisi tamamlanınca Kanal İstanbul’un yapılacağı mahalde altyapıların deplasmanını yapacaklarını anlatan Turhan, sonra inşaata başlayacaklarını kaydetti.