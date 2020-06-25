İstanbul Havalimanı sağlığa imza attı

İGA’dan yapılan açıklamaya göre, tüm şartları sağlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ‘Havalimanı Pandemi Sertifikası’nı almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, imzaladığı ‘Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’ ile Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın belirlediği kriterlere göre koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri de tescillemiş oldu.

‘Güvenle gelin’

Protokolde yer alan tedbirler arasında, sağlık emniyeti kapsamında fiziksel mesafe, el hijyeni, yüz maskesi, sağlığı koruma destek paketi, temizlik ve dezenfeksiyon, sağlık raporu veya durumu, yolcu tarama kabinleri, azaltılmış mürettebat-yolcu etkileşimi, uçaktan yolcu indirme prosedürü gibi başlıklar dikkati çekiyor.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları ifade etti:

“Havalimanında gereken tüm önlemleri üst seviyelerde aldık ve böylece uçuşlarımıza başladık. Havacılık sektörü Kovid-19 kaynaklı krizi ancak birlikte hareket ederek aşabilir. Türkiye olarak hazırız.

Herkesin aynı standardizasyonda önlem alması çok önemli. Dış hat yolcularımız, İstanbul Havalimanı’nı güvenle tercih edebilirler.”