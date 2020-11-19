İstanbul Havalimanı’na dijital dönüşüm ödülü

İGA’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken tüm süreçlerini dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi sonucunda, ACI tarafından Dijital Dönüşüm kategorisinde en iyi havalimanı seçildi.



İGA İstanbul Havalimanı’na ödülü, Belçika’nın başkenti Brüksel’de önceki gün düzenlenen törenle takdim edildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin dijital seyahat deneyimi yaşamak olduğunu belirtti.



Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı’nın tam kalbine yerleştirdiklerini kaydeden Samsunlu, “Bu doğrultuda, SESAR vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı’nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz” dedi.