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    29.06.2020 - 14:33 | | DHA

    İstanbul Havalimanı'nda otopark yüzde 50 indirimli

    Koronavirüs önlemleri kapsamında ücretsiz otopark hizmeti sunan İstanbul Havalimanı, Temmuz ayında ise yüzde 50 indirimle yolculara hizmet verecek.

    İstanbul Havalimanı'nda otopark yüzde 50 indirimli

    Salgın nedeniyle tarifeli uçuşların durdurulduğu ve 1 Haziran itibariyle yeniden seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri konusunda yeni bir karar alındı.

    Alınan karar ile ilgili olarak Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında yüzde 50 indirimli" denildi.

    110 bin hektar 38 yıldır ona emanet...Manisa Salihli'de yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.
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