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18.01.2021 - 13:40 |

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

İstanbul Havalimanı, operasyonların aksamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu bilinciyle operasyonlarına yön veren İstanbul Havalimanı, kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran ve tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı’nda, yoğun kar temizleme çalışmaları devam etmektedir ve operasyon kesintisiz olarak devam etmektedir.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı’nda, 300 kişiden oluşan “Kar Mücadele Ekibi” toplam 130 adet araç ve ekipmanla 7/24 görev yapmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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