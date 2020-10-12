İstanbul havalimanlarından 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu uçtu

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda yılın ilk dokuz ayında toplam 26 bin 934 geliş-gidiş seferi yapıldı.

Bu dönemde düzenlenen seferlerin 7 bin 458'ü iç, 19 bin 476'ü dış hatta icra edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ile eylül arasındaki dönemde 90 bin 564 sefer yapıldı.

İç hatta 59 bin 850, dış hatta 30 bin 714 uçuş bu havalimanından gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde 45 bin 911 iç hat, 93 bin 660 dış hat seferi icra edildi. Toplamda 139 bin 571 sefer bu dönemde düzenlendi.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde, İstanbul'daki havalimanlarından iç hatta 113 bin 219, dış hatta 143 bin 850 olmak üzere toplam 257 bin 69 uçuş icra edildi. Geçen senenin aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarından 530 bin 344 sefer icra edilmişti.

Ocak-ekim döneminde Türkiye'deki havalimanlarından icra edilen 629 bin 705 seferin yaklaşık yüzde 41'inin İstanbul'dan yapıldığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 12 milyon yolcuyu aştı

Atatürk Havalimanı'nda, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmadan bu yana özel ve kargo uçuşları yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk dokuz ayında toplam 12 milyon 385 bin 470 yolcu ağırladı.

Bu dönemde seyahat eden yolcuların 8 milyon 489 bin 999'u iç, 3 milyon 895 bin 471'i dış hat noktalarına uçtu. Ocak-eylül döneminde İstanbul Havalimanı'ndan uçan yolcuların sayısı iç hatta 5 milyon 862 bin 150, dış hatta ise 12 milyon 196 bin 81 olarak belirlendi. Toplam 18 milyon 58 bin 231 yolcu bu dönemde havalimanından geliş-gidiş yaptı.

Yılın ilk dokuz ayında İstanbul'daki havalimanlarından toplamda 30 milyon 443 bin 701 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde 78 milyon 49 bin 532 yolcu, İstanbul'daki havalimanlarını kullanmıştı. Yılın bu döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanlarından seyahat eden 61 milyon 721 bin 290 yolcunun yüzde 49'u İstanbul'dan uçtu.