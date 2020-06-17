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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul Liman Başkanlığı 8 adet gemiyi satışa çıkardı
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    17.06.2020 - 10:02 |

    İstanbul Liman Başkanlığı 8 adet gemiyi satışa çıkardı

    İstanbul Liman Başkanlığı 8 gemiyi satışa çıkardı! Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    İstanbul Liman Başkanlığı 8 adet gemiyi satışa çıkardı

    İstanbul Liman Başkanlığı tarafından sahipsiz halde bulunan 8 adet geminin mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7'nci maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak.

    İhaleler, İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonunda 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

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