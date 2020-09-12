İstanbul’a hızlı metro geliyor! 55 dakika sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 milyar dolara mal olacak projeyi 2021 yılının ilk altı ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis izinlerini aldıktan sonra, “Yap–işlet-devret” modeliyle 4 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Projeye göre 62.8 kilometre uzunluğundaki hatta, saatte tek yöne 55 bin, günde ise 750 bin kişi taşınacak. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre ekspres istasyonlardan oluşan ve toplam 12 ilçeden geçecek hattın ilk durağı Halkalı’dan başlayıp Alibeyköy, Mecidiyeköy, Altunizade, Finans Merkezi, İmes, Maltepe ve Kartal’dan geçerek Sabiha Gökçen’de son bulacak.

- İstasyon sayısının az olması hızı arttıracak. 5’li ve 10’lu tren dizisi olarak, maksimum sefer sıklığı ise 3 dakika olacak.

- Maksimum hızı saatte 160 kilometre olacak, saatte ortalama 80 kilometre hızla gidecek.

- Sabiha Gökçen Havalimanı ile Halkalı arası 114 dakikadan 55 dakikaya, Kirazlı-Finans Merkezi arası 67 dakikadan 31 dakikaya, Alibeyköy-Altunizade arası 43 dakikadan 17 dakikaya, Mecidiyeköy-Finans Merkezi arası 48 dakikadan 12 dakikaya inecek.

- Günlük ortalama 2.7 milyon olan raylı sistem yolcu sayısı 3.5 milyona ulaşacak.

- ‘Hızray’, Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) de entegre olup, Otogar ve Finans Merkezi’ne hızlı erişim sağlayacak.

6.3 MİLYON KİŞİLİK ULAŞIM AĞI

‘Hızray’ İstanbul ulaşımını da hızlandıracak:

- Toplu ulaşım hızı artacak.

- Toplu ulaşımda raylı sistemin payı 2025’te yüzde 30’u geçecek.

- Motorlu araç trafiği, Hızray koridorunda yüzde 15-20 azalacak.

- Mevcut raylı sistem ağını bütünleştirecek.

- Mevcut ve inşaatı devam eden 14 raylı sistem hattı ve metrobüsle doğrudan entegrasyon sağlanacak.

- 10 raylı sistem hattına aktarmalı entegrasyon sağlanacak.

- İstanbul Boğazı, yakalar arası geçişlerde toplu ulaşım hızı artacak.

- 12 ilçeye ve bugünkü nüfusa göre 6.3 milyon kişiye hizmet edecek.

- Yoğun nüfus ile istihdam bölgelerini birleştirecek.