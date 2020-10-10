İstanbul’da 65 riskli alan var

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gaziosmanpaşa’da yaptığımız bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan’daki çalışmalarımızla birleştiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda adeta bir kentsel dönüşüm ağı örmüş olacağız.”

36 bin bina

Bakan Kurum deprem dönüşümünde önceliklerinin hep İstanbul olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bunun yüzde 20’si, yani 300 bini İstanbul’da. 2020 yılının hemen başında, depreme karşı ‘İstanbul’un her yerinde kentsel dönüşüm’ sloganıyla tüm belediye başkanlarımızla büyük bir yıkım ve inşa seferberliğini başlattık. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde 2012’den bugüne İstanbul’da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık, yeniliyoruz. 62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. İstanbul’da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul’da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 39 rezerv alan belirledik. Tüm bu alanlarda harıl harıl çalışıyoruz.”