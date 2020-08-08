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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı yüzde 70'e çıktı
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    08.08.2020 - 11:29 | | AA

    İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı yüzde 70'e çıktı

    İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, "İstanbul'da normalleşme dönemi düğünlerinde salonlardaki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı." dedi.

    İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı yüzde 70'e çıktı

    Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmete başladığını söyledi.

    Düğün ve toplantı salonlarının hizmet vermeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Sönmez, düğünlerle birçok sektörde hareketlilik yaşandığını anlattı. Sönmez, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen tüm kurallara uyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

    "İstanbul'da normalleşme döneminde 1150 düğün salonunda hizmet veriyoruz. Sektördeki arkadaşlar belirlenen tüm kurallara uyuyor. Salonlarda sosyal mesafenin korunması, hijyen olayları, düğün anında maske takılması, takıların yakalara takılmasına izin verilmiyor. Salonlara giren herkesin ateşi ölçülüyor, masalar arasındaki mesafelere dikkat ediliyor. Artık düğünler değişti. Yeni format üzerine olan düğünlere insanlar da alıştı."

    "Düğünlerdeki ilgiden memnunuz"

    Koronavirüs nedeniyle nisan, mayıs ve haziran ayında birçok düğünün ertelendiğini hatırlatan Sönmez, "Temmuzdan beri düğünlerde bir yoğunluğumuz mevcut. İstanbul'da normalleşme dönemi düğünlerinde salonlardaki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı. Şu anda düğünlerdeki ilgiden memnunuz." ifadelerini kullandı.

    Sönmez, çiftlerin kır düğünlerine ilgisinin olduğunu, eylül ayından sonra mevsimsel şartlar nedeniyle kapalı alan düğünlerinin sayısının daha da artacağını söyledi.

    Bazı insanların düğün salonlarında oyunlu düğün yapılmasına izin verilmediği için sokak ve köy düğünlerine yöneldiğine işaret eden Sönmez, vaka sayısında artış yaşanmaması için bu düğünlerin de yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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