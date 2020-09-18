İstanbul'da 'kademeli mesai' kararı açıklanıyor

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına bugün açıklama yapılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.

"TOPLU TAŞIMAYI YÜZDE 60 ÖZEL SEKTÖR KULLANIYOR"

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı, "Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır" diye konuştu.

ANKARA'DA KADEMELİ MESAİYE GEÇİLDİ

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.