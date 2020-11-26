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26.11.2020 - 15:20 | | DHA

İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme

İstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

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