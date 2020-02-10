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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar!
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    10.02.2020 - 12:55 | | DHA

    İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar!

    İstanbul'da ulaşımda ada vapuru, Marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı.

    İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

    - Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye, tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

    Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı.

    34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

    - Adalar seferleri

    İDO

    Bostancı Kabataş 11'den 15 TL'ye

    İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

    Öğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

    Kabataş-Beşiktaş-Adalar

    Tam bilet 12.50'den 14 TL'ye

    İndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'ye

    Öğrenci 6.30'dan 10.50'ye

    Bostancı Adalar 

    Tam 7 liradan 12 TL'ye

    İndirimli öğretmen 5TL'den 9 liraya

    Öğrenci 4 TL'den 7 liraya, 

    Şehir Hatları Adalar

    Tam 5.20 TL'den 10 TL'ye

    Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye

    Öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

    -Aktarma 

    Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

    -Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.

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