İşte dijital dönüşüm hızlandı

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, “Pandemiyle gelen yeni dünya düzeninde işletmeler hızın çok daha önemli olduğu yeni bir gerçeklikle tanışıyor. Uzaktan çalışmanın arttığı bu dönemde biz de bunu destekleyen ve temel iş sürekliliğini sağlayan sanal masaüstü alt yapısı (VDI) için yeni HPE GreenLake bulut hizmetlerimizi devreye aldık. Ayrıca HPE GreenLake bulut hizmetlerimizde HPC portföyünü sunarak bu projelerinin yaygınlaştırılmasını yüzde 75'e kadar hızlandırıp kaynak harcamalarını yüzde 40'a kadar azaltarak bu deneyimi önemli ölçüde basitleştirdik. Son çeyrekte 3 büyük müşterimiz daha HPE GreenLake ile buluştu. Biz bu dönemde her türlü ürün ve çözümümüzü servis olarak sunmak için faaliyetlerimizi hızlandırdık” dedi.