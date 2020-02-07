İşte Dijital Hizmet Vergisi’nin detayı

Dijital Hizmet Vergisi oranı, mevcut düzenleme kapsamında yüzde 7.5 olarak uygulanacak. Vergi, oyundan uygulamaya, müzikten filme, reklamdan e-ticarete kadar internetten sunulan tüm hizmetleri kapsıyor. Bu vergi dijital hizmetlerden Türkiye’de elde ettiği yıllık toplam geliri 20 milyon TL veya bu alanda dünyada elde ettiği toplam geliri 750 milyon euro’yu aşan tüm şirketlerden alınacak. Dijital Hizmet Vergisi’nin kapsamına giren hizmetler şöyle:



Dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri: Reklamın arama sonuçlarıyla birlikte gösterilmesi ya da reklam verenle ilgili arama sonucunun öncelikli sırada gösterilmesi gibi arama motoru reklamları. Bant reklamlar(banner). Video veya kullanıcı paylaşımının izlenmesinden önce, sırasında veya izlenme sonunda dijital ortamlarda yayınlanan her türlü işitsel, görsel veya yazılı reklamlar. Elektronik cihazlarda yazılımlar vasıtasıyla otomatik olarak çevrimiçi iletilen reklamlar. Açılır pencere reklamları(pop-up gibi).



Sesli, görsel veya dijital içeriklerin satışı ve dijital içeriklerden yararlandırmaya yönelik hizmetler: Bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı bileklik gibi elektronik cihazlarda kullanılan program, yazılım ve uygulamaların dijital ortamda satışı. Sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü, ses ve metin dosyası içeriklerin satışı. Çevrimiçi veya çevrimdışı oynanmasına bakılmaksızın her türlü dijital oyunların, oyun ek paketlerinin veya oyun kodlarının satışı. Çevrimiçi oyunlarda oyuncuya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama veya paketlerin dijital ortamda satışı ile benzeri diğer içerik satışlarından elde edilen hasılat vergiye tabidir.



Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri: Kullanıcıların yazılı, görsel veya işitsel içerik paylaşılabildiği ya da paylaşılan içeriklere ilişkin yorum yapabildiği ya da birbirleriyle sair suretle etkileşime geçebildiği dijital ortamlar ile bir mal veya hizmetin satılabildiği veya satılmasının kolaylaştırıldığı dijital ortamların sağlanmasından ve işletilmesinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.



Dijital ortamda sunulan hizmetlere aracılık hizmetleri: Dijital ortamda sunulan mağaza içinde mağaza, kullanıcıya ürün özelliklerini filtreleme ya da fiyat, marka, model vb. bazında karşılaştırma ve sıralama yapma suretiyle yönlendirme gibi aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat verginin konusuna girer.