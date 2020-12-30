İşte vergide yeni oranlar

Resmi Gazete’nin mükerer sayısında yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğine göre, 2021 için MTV en fazla 50.107 TL en az 109 TL olarak belirlendi.

1 - MTV RAKAMLARI

2021’de MTV oranları şöyle olacak:

1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerin vergisi 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500’ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira.

1301-1600 cc 1-3 yaş otomobillerin vergisi 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500’ü aşmayanlar için bin 830, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için 2 bin 14, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için 2 bin 197 lira.

1601-1800 cc 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 141 bin 600’ü aşmayanlar için 3 bin 556, taşıt değeri 141 bin 600’ü aşanlar için 3 bin 881 lira.

1801-2000 cc 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 141 bin 600’ü aşmayanlar için 5 bin 603, taşıt değeri 141 bin 600’ü aşanlar için 6 bin 113 lira.

2001-2500 cc 1-3 yaş otomobillerde taşıt değeri 176 bin 800’ü aşmayanlar için 8 bin 405, taşıt değeri 176 bin 800’ü aşanlar için 9 bin 170 lira.



2501-3000 cc 1-3 yaş otomobillerde taşıt değeri 353 bin 900’ü aşmayanlar için 11 bin 719, taşıt değeri 353 bin 900’ü aşanlar için 12 bin 786 lira.

31 Aralık 2017’dan önce tescil edilen otomobillerde, 1-3 yaş 1300 cc ve aşağısı için bin 51 lira.

2 - EMLAKTA YARIM TARİFE

2021’e ait emlak vergi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak. Değerli konut vergisine esas tutar da aynı oranda artırılacak. Değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5,22 milyon ile 7,81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5,22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10,4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 milyon TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10,4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.



6 aylık pasaport harcı 227 TL oldu



Yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227.20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332.10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542.20 lira, 3 yıl süreliler için 770.20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085.40 lira oldu. 2021’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820.10 lira olarak uygulanacak. 2021’de mahkemeye başvurma harçları 27.20 liradan, icraya başvurma harçları 59.30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97.70 lira olacak.



Yurtdışından cep’e 2006 lira ödenecek



Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı da 1889 liradan 2006 liraya çıktı. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı da 86 lira olarak belirlendi. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.