İşte ‘virüs’ alarmı!

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili gelişmeler sürerken, iş dünyası da önlemler alıyor. Dünyadaki pek çok marka Çin’in Vuhan bölgesindeki şubelerini kapattığını duyurdu. Türk iş dünyası da gelişmeleri yakından takip ediyor. Çin’le iş yapan ya da ülkeden ürün ithalatı gerçekleştiren pek çok firma var. Şu anda ülkeyle ticarette bir kesinti olmasa da gelişmeleri herkes endişeyle takip ediyor.



Türkiye, Çin’den en çok elektronik ürün ithal ediyor. En çok ihracatımız ise madenler ve makine aksamları konusunda. Yerli cep telefonu üreticisi General Mobile da ülkeden parça ithal ediyor. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, şu anda işlerinde bir aksama olmadığını belirterek, “Zaten Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle stoklarımız hazır. Ama cep telefonu sıcak bir üretim. Beyaz eşya gibi uzun stoklar tutamıyorsunuz. Eğer virüsün etkisi uzun sürerse dünyada olduğu gibi bizde de cep telefonu parçası temininde sıkıntı yaşanabilir. Dünyada cep telefonu parçalarının yüzde 80’i Çin’den ithal ediliyor. Ayrıca ülkeye seyahatlerde de sıkıntı var. Gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.



İthalatla bulaşmıyor



Silk&Cashmere’in Kurucusu Ayşen Zamanpur ise, Çin’de virüsün ortaya çıktığı Vuhan bölgesine en yakın üretim tesislerinin neredeyse 2 bin km uzaklıkta olmasına karşın üreticileriyle yakın temasta olduklarını dile getirerek, “Ayrıca bu çeyrek Uzakdoğu fuar seyahatlerimizi de şimdilik askıya aldık. En erken ithalatımız iki ay sonra olmasına karşın konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda ABD sağlık yetkililerinin virüsün kıyafetlerde en fazla 6 saat yaşayabileceği ve ithal edilen ürünlerde bulaşma ihtimaline dair kesinlikle herhangi bir kanıt olmadığını açıklaması hepimiz için büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı.



Fuarlar askıda



Ülkedeki fuarlar da erteleniyor. Yapılan açıklamaya göre, Çin’in Xiamen şehrinde 16-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran tarihine ertelendi.



Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu ise, Türkiye’nin Çin’de hazır giyim anlamında çok ithalatı ve ülkede üretimi bulunmadığını aktararak, şunları söyledi: “Şu anda yaşadığımız bir sorun yok. Ama diğer ülkelerden müşterilerimizin ziyaretleriyle ilgili endişelerimiz var. Şu anda yeni sezon için hazırlıklar yapılıyor. Ürünler ve tasarımları görmek gerekiyor. Ama virüsün seyahatle bulaşabileceği ihtimaline karşı internet üzerinden görüşmeler yapmaya da çalışıyoruz. Lojistik, ürün gönderimi ve alımı konusunda bir sorun yok” diye konuştu.

Uçuşlar durdu



Koronavirüs salgını ardından bazı havayolları Çin’e uçuşları durdurma kararı aldı. British Airways, Çin’e yaptığı tüm uçuşları durdurdu. Finnair, Nanjing ve Beijing Daxing havalimanlarına yaptığı uçuşları mart ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı. United Airlines, ABD’den 1-8 Şubat tarihleri arasında Beijing, Hongkong ve Shanghai’ye gerçekleştirilmesi planlanan 24 uçuşun yeterli talep olmaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Air Canada’dan yapılan açıklamada, Çin’e yapılan bazı uçuşların beklenen talebe ulaşılmaması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Alman hava yolu firması Lufthansa da Çin’e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurdu.



Starbucks 2 bin restoran kapattı



Çin’de faaliyeti bulunan uluslararası markalar da birer birer önlem açıklıyor. McDonald’s geçen hafta Vuhan bölgesindeki restoranlarını kapatacağını açıklamıştı. Kahve zinciri Starbucks ise dün ülkedeki 2 bin restoranını kapatacağını duyurdu. Markanın ülkede 4 bin 292 restoranı bulunuyor.



Apple’ın da yeni modellerinin üretimi tehlikeye girebilir. Apple, ülkeye seyahatlere sınır koyarken, Çin’deki mağazalarının açık kaldığı saatleri de düşürdü. Apple CEO’su Tim Cook, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.



Borsalar gergin



Asya borsalarında, son dönemde koronavirüs nedeniyle yaşanan sert düşüşler dün yerini yükselişe bıraktı. Yatırımcı kararlarında salgına dair kaygıların temel faktör olmayı sürdürdüğünü belirten analistler, pay piyasalarında toparlanma isteğinin öne çıktığına işaret etti. Japonya’da Nikkei endeksi, yüzde 0.4 artış kaydetti. Güney Kore’de Kospi endeksi güne yüzde 0.4 kazançla başladı. Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.27 arttı. Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0.15, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0.40 yükseldi. İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0.80, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0.38 artış gösterdi. ABD’de ise bir önceki gün Dow Jones yüzde 1.6, S&P 500 endeksi ise yüde 1.6 oranında düştü.

