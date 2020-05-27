İşte yaşlı kurdun yatırımda 5 sırrı!

Koronavirüs salgını sürecinde zarar ettiği yatırımlar olsa da ABD’li ünlü yatırımcı Warren Buffett, bugüne kadar yaptığı hamlelerle dünyanın en zengin 5. ismi olmayı başardı. Buffett 70 milyar dolarlık bir servete sahip.

Amerika’nın en ‘iyimser’ yatırımcısı olarak tanınan 89 yaşındaki Buffett’ın koronavirüs sürecindeki hamleleri ve bundan sonra hangi yatırımlara yöneleceği tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. Kısa süre önce Washington Post gazetesi Buffett’ın son dönemde havayolu şirketi hisselerinden uzaklaştığını ve portföyündeki bazı otomotiv ile bankacılık şirketi hisselerini azalttığını haberleştirdi.

Piyasalar Warren Buffett’ın hamlelerini takip ederken gözler yeniden Buffett’ın yatırım prensipleri hakkında ipuçları veren ‘Kartopu’ (Snowball) adlı biyografik kitaba çevrildi.

Değişim ve risk...

Alice Schroeder’in kaleme aldığı 2008 basımı kitap Warren Buffett’ın hayatını anlatıyor ve yatırım sırlarını keşfetmeye olanak sağlıyor. Medium.com sitesinde kitapta Buffett’ın yatırımlarına yön veren 5 ana özellik şöyle özetlendi:

1-Değişimi zamanında fark edin: Zaman içinde talep ve buna bağlı olarak arz modeli değişir. Değişime hep hazır olmak gerekli.

2-Farklı olun: Yüzlerce dükkânda satılan şeyi siz de satmaya kalkarsanız alıcı bulamazsınız. Kalabalıklardan farklılaşmaya çalışın. Farklı olmazsanız fark edilmezsiniz.

3-Risk alın: Belirlilik iyidir ama sizi büyütmez. Hep yaptığınızı yapmaya devam ederseniz yatay gidersiniz. Yeni şeyler öğrenin, yeni alanlara girin. Risk alan meyvesini toplar.

4-Gelecek planınız olsun: Hep ileri düşünün ve ilerisi için plan yapın. Kısa vadeli kârı değil, uzun vadeli hedefleri düşünün. Uzakmış gibi görünebilirler ama kısa vadeden her zaman daha büyüktürler.

5-Sürekli yeni fırsat arayın: İyi bir fikre sahip olabilirsiniz ama bu fikri aklınızdan çıkarmayı da bilmek lazım yoksa yeni bir iyi fikriniz olmaz. Bir plan sizi bir yere kadar taşır. Büyümek için hep yeniliklerin peşinde olmak lazım.