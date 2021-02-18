İstemiyoruz!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla hizmete alınan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32.2 milyon ret işlemi gerçekleştiğini bildirdi.



300 bin onay



Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın, 7 Ocak’ta hizmete açılan İYS’ye girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32.2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini belirterek, “İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtığımız İYS’ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi” dedi. Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı’ndan veya www.iys.org.tr adresinden değiştirebileceklerini kaydetti.



İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.



Nasıl engelleniyor?



İstenmeyen mesajları engelleme işlemleri İleti Yönetim Sistemi ve e-Devlet ekranları üzerinden yapılabiliyor. İYS üzerinden İstenmeyen mesajları engelleme işlemi https://iys.org.tr/ adresi üzerinden vatandaş giriş ekranına tıkladıktan sonra e-Devlet şifresi veya telefon numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra rıza metnini onaylayıp size mesaj gönderebilen şirketlerin tam listesini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden istediğiniz numaraya onay verebildiğiniz gibi istediğiniz numaranın size mesaj göndermesini reddedebiliyorsunuz.