MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İstemiyoruz!
ABONE OL
18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İstemiyoruz!

Ticari elektronik iletilerini yönetmeye başlayan vatandaşlar bugüne kadar 32.2 milyon ret işlemi yaparak, “Bu iletileri istemiyoruz” dedi

İstemiyoruz!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla hizmete alınan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32.2 milyon ret işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

300 bin onay

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın, 7 Ocak’ta hizmete açılan İYS’ye girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32.2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini belirterek, “İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtığımız İYS’ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi” dedi. Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı’ndan veya www.iys.org.tr adresinden değiştirebileceklerini kaydetti.

İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.

Nasıl engelleniyor?

İstenmeyen mesajları engelleme işlemleri İleti Yönetim Sistemi ve e-Devlet ekranları üzerinden yapılabiliyor. İYS üzerinden İstenmeyen mesajları engelleme işlemi https://iys.org.tr/ adresi üzerinden vatandaş giriş ekranına tıkladıktan sonra e-Devlet şifresi veya telefon numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra rıza metnini onaylayıp size mesaj gönderebilen şirketlerin tam listesini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden istediğiniz numaraya onay verebildiğiniz gibi istediğiniz numaranın size mesaj göndermesini reddedebiliyorsunuz.

Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 dakikada 1 aşı kuyruğu

10 dakikada 1 aşı kuyruğu

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Enjektörde sorun var

Enjektörde sorun var

Sıradaki Haber