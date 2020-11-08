İş’ten 9 ayda 5.2 milyar TL kâr

Yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla, bankanın nakdi kredi hacmi 364.3 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 120.1 milyar TL büyüklüğe ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 484.4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.



İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Kovid-19 salgınında sorumluluk almaktan kaçınmadan bütün imkânlarımızı ve kaynaklarımızı Türkiye için tahsis etmeye, maharetimizi ve birikimimizi bu yönde kullanmaya devam ettik” dedi.



Mevduatta % 26 artış



Bali, “El Birliği ve Devam Destek Paketi vasıtasıyla esnafımıza, küçük işletmelerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olduk. Buna ilaveten, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dâhilinde de salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarını karşıladık” diye konuştu.

Başta İşCep olmak üzere, dijital kanallardaki teknoloji uygulamalarını genişleterek, 9 milyona yakın dijital aktif müşteriye kesintisiz bankacılık hizmeti vermeyi sürdüren bankanın, Eylül 2020 dönemi itibarıyla toplam mevduat hacmi 2019 yıl sonuna göre yüzde 25.9 oranında artış göstererek 372.5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.



Kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, maliyet odaklı bir yaklaşımla mevduat-dışı borçlanma olanaklarından da faydalanan İş Bankası, yakın zamanda, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 19 ülkeden 33 bankanın katılımıyla imzalanan anlaşma ile birlikte, 2020 yılında sendikasyon kredileri yoluyla toplamda 1.6 milyar dolar tutarında kaynak temin etti. Banka böylelikle, uluslararası piyasalarda, hem kendisine hem de Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.