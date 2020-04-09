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    HaberlerEkonomi Haberleri İşten çıkarma yasaklandı mı, kaç ay yasaklanacak? İşten çıkarılanlar ne yapacak?
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    09.04.2020 - 16:32 |

    İşten çıkarma yasaklandı mı, kaç ay yasaklanacak? İşten çıkarılanlar ne yapacak?

    Corona virüs salgının ekonomik olarak etkilerini azaltmak için tedbirler alınıyor. Corona virüsün çalışma yaşamına olumsuz etkisini azaltması için işten çıkarmalar ile ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi. Peki işten çıkarma yasaklandı mı?

    İşten çıkarma yasaklandı mı, kaç ay yasaklanacak? İşten çıkarılanlar ne yapacak?

    İşten çıkarma yasaklandı mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşten çıkarmayla ilgili yeni bir detay gündem konusu oldu. Konu ile ilgili bir taslak hazırlandı. İşten çıkarılanların neler yapacağı da araştırılıyor. Peki işten çıkarma yasaklandı mı? İşte detaylar...

    4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

    İŞTEN ÇIKARILANLAR NE YAPACAK?

    İşten çıkarmaların yasaklandığı metinde, işverenlere aynı süreler kapsamında ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Ücretsiz izne ayrılanlar ve işten çıkarılanlara devlet desteği verilecek. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek. Yardımın süresini de Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

    Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

    Devlet İhale Kanununda istisna açılarak, salgın da mücbir sebepler arasına alındı ve sözleşme feshi imkanı sağlandı. Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerlerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına da imkân sağlayan düzenleme yapıldı. Hazine taşınmazlarına yönelik ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına da izin verildi.

     

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