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    10.06.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    İşten çıkarmak 3 ay daha yasak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu, ‘İstihdam Kalkanı’ düzenlemesi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde istihdamı desteklemesi beklenen paketin şu an öngörülen haline göre, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarılan işçilere ücret desteğinin 3 ay daha uzatılması bekleniyor.

    İşten çıkarmak 3 ay daha yasak
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonundaki çalışma kapsamında, 30 Eylül’e kadar çalışanların işini korumasını sağlayacak paketle, 50 yaş üstüne de esnek iş imkânı sağlanması planlanıyor.

    Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteğinin 3 ay daha sürmesi de öngörülüyor. İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık 1177 lira ödeme yapılmaya devam edilmesinin planlandığı paketle, işyerlerinde kısa çalışma sona erince tam zamanlı çalışmaya dönen işçiler için işverenlere 3 ay prim desteği sağlanacağı belirtiliyor. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arası sigortalı ya da kayıtdışı çalışırken işten çıkarılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanların, çalışmaya dönmeleri halinde, aylık 1752 lira ücret desteği  öngörülüyor.

    Gençlere istihdam

    Pakette olması beklenen düzenlemeler uyarınca, kayıtdışı çalışırken işsiz kalan ve işsiz durumda bulunanlara ise işten çıkarma yasağı süresince nakit ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlanan çalışanların genel sağlık sigortası primi İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

    Paketle 25 yaşını doldurmayan gençlerle, 50 yaş üzeri çalışanlara, “esnek istihdam” getirilebilecek.

    Yapılacak düzenlemelerle mevcut istihdama ilave işe alınan işçiler için de belli periyotlarla İşsizik Fonu’ndan destek sağlanacak, bu süre önümüzdeki yıla kadar uzayabilecek.

     

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