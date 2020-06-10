İşten çıkarmak 3 ay daha yasak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonundaki çalışma kapsamında, 30 Eylül’e kadar çalışanların işini korumasını sağlayacak paketle, 50 yaş üstüne de esnek iş imkânı sağlanması planlanıyor.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteğinin 3 ay daha sürmesi de öngörülüyor. İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık 1177 lira ödeme yapılmaya devam edilmesinin planlandığı paketle, işyerlerinde kısa çalışma sona erince tam zamanlı çalışmaya dönen işçiler için işverenlere 3 ay prim desteği sağlanacağı belirtiliyor. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arası sigortalı ya da kayıtdışı çalışırken işten çıkarılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanların, çalışmaya dönmeleri halinde, aylık 1752 lira ücret desteği öngörülüyor.

Gençlere istihdam

Pakette olması beklenen düzenlemeler uyarınca, kayıtdışı çalışırken işsiz kalan ve işsiz durumda bulunanlara ise işten çıkarma yasağı süresince nakit ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlanan çalışanların genel sağlık sigortası primi İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

Paketle 25 yaşını doldurmayan gençlerle, 50 yaş üzeri çalışanlara, “esnek istihdam” getirilebilecek.

Yapılacak düzenlemelerle mevcut istihdama ilave işe alınan işçiler için de belli periyotlarla İşsizik Fonu’ndan destek sağlanacak, bu süre önümüzdeki yıla kadar uzayabilecek.