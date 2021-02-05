İstihdam çağrısına destek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısına katkı sağlamak isediklerini belirterek, 110 fabrikaya 1500 eleman aradıklarını söyledi.



Türkiye'nin pandemi kaynaklı ekonomik zorlukları üretim ve ihracatla aşabileceğine dikkat çeken Ardıç, “Ülke olarak hedeflerimize insan kaynağımızın niteliğini artırarak ulaşabiliriz. Ancak maalesef sanayide çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyoruz. Gerek bölgemizde, gerek diğer OSB’lerde faaliyette bulunan tesislerin en büyük sorunu ara eleman yokluğu. Bu durum, üretime hazır bazı tesislerin çalışamamasına dahi yol açmaktadır” dedi.