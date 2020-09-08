‘İstihdam imkanı oluşturacağız’

Yeni düzenlemeyle, geri kazanım sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamasının zorunlu hale geldiğini anımsatan Kurum, “Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız” dedi.

Kurum, atık yönetiminde bugüne kadar yapılan reformlara ilişkin verdiği bilgilerde ise, düzenli depolama hizmeti verilen nüfusun yüzde 35’ten yüzde 87’ye çıktığını söyledi. Sayıları 4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri kazanım oranının yüzde 13’lere çıktığını vurgulayan Bakan Kurum, istihdama sunulan katkıyla 35 milyar lirayı aşan bir ekonomik hacim oluştuğunu kaydetti. Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi sayesinde, plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında düştüğünü vurguladı.