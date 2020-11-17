İstikamet küresel teknoloji üssü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunan Varank, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ekosistemine yön verdiğini söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede önemli gelişmeler kaydettiklerini, Kovid-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 projenin başarıyla yürütüldüğünü söyleyen Varank, bu projelerde 167’si STAR bursiyeri olmak üzere 436 araştırmacının gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Yeni başarı hikâyesi

Yüksek katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde güçlü büyümeyi yakalayacaklarını ifade eden Varank, Türkiye’nin yeni başarı hikayesini kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimciler, ülkesine güvenen sanayiciler, bilim insanları ve emekçilerle birlikte yazacaklarını vurguladı. Varank, şunları kaydetti:

“Savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihaz, otomotiv, ana metal, raylı sistemler, makine, beyaz eşya, elektrik - elektronik, kimya ve gıda sektörleri başta olmak üzere üretim kabiliyetlerimizi daha da geliştireceğiz. Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz. Bakanlığımızı üretimin ve kalkınmanın hamisi olarak görüyoruz.”

Yapay zekaya strateji

Bakan Varank, mobilite, 5G ve ileri bağlantı teknolojileri yol haritalarıyla birlikte, sanayi, sağlık, ticaret ve finansta dijital dönüşüm yol haritalarını oluşturduklarını aktararak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin yakında açıklanacağını ifade etti. Varank, Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki payını artırmak ve ülkeye daha fazla yatırı çekmek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte hazırlanan Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisinin de tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.