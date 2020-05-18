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    18.05.2020 - 21:00 | | AA

    İtalya AB içinde 'turist koridoru' oluşturulmasına karşı

    İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) içinde üye ülkelerin ikili anlaşmalar yoluyla kendi aralarında turist koridoru oluşturamayacağını, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

    İtalya AB içinde 'turist koridoru' oluşturulmasına karşı

     

    Di Maio, 11 AB ülkesinden mevkidaşının katılımıyla yapılan ve Avrupa içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünün tartışıldığı video konferans sonunda Facebook hesabından değerlendirmelerde bulundu.

    Bu turizm sezonunda İtalyanların, ülke turizmine katkıda bulunacağını, buna ek olarak Avrupalıların ülkelerine gelmesi için çalıştıklarını belirten Di Maio, "Şu saatlerde turizm sektörümüzün en azından bu yaz dönemi boyunca Avrupa’nın önemli başkentlerinden ve ülkelerinden turistleri ağırlayabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

    Di Maio, bazı AB ülkeleri aralarında gündeme gelen ikili anlaşmalara da değinerek, "Hepimiz bu turizm sezonunu karşılamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. İkili anlaşmalar temelinde hiçbir şekilde turist koridoru oluşturulmayacak, bu kabul edilemez. Avrupa ruhuna aykırı." diye konuştu.

    Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
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